法務部矯正署台南第二監獄20日下午5點多，蔡姓男子帶著約20名男子為迎接假釋出獄的林姓友人，準備在大門外放炮慶祝，但遭監所人員制止後，竟大罵三字經，警方獲報到場制止時，也遭辱罵三字經，警方增派警力途中，一行人將煙火收拾後隨即鳥獸散。警方根據車牌，已掌握逾20名現場滋事份子身份，將逐一通知到案說明。

曾在南二監服刑過的蔡姓男子，今天下午5點多帶著約20名男子，浩浩蕩蕩聚集在南二監外，準備要放炮迎接假釋出獄的林姓友人，監所人員見狀不敢大意，趕緊通知轄區警方，六甲分駐所員警到場後先制止，見現場人多勢眾，遂呼叫支援警力前來。

快打部隊到場時，蔡姓男子等一行人已鳥獸散，轄區分局立刻依據現場側錄車牌，查出車主身分後掌握涉案者，據了解，前往接風的黑衣人大都是台南市溪北地區份子，將逐一通知到案說明。

警方也強調，當事人行為已涉及妨礙公務，公權力不容挑釁，將嚴正執法追究到底。警方表示，將通知相關人員到案說明，並依妨害秩序罪、侮辱公務人員罪嫌偵辦，並強調，將嚴正執法追究到底，絕不容許脫序行為的發生。