洋基還未打進季後賽就已經排好先發投手了，總教練布恩（Aaron Boone）本周在播客節目《The Show》宣布將派出寇爾（Gerrit Cole）主投季後賽首戰。雖然12勝7敗、自責分率3.41的寇爾仍被視為王牌投手，實際上洋基本季表現最好的投手是柯特斯（Nestor Cortes）。

左投科特斯累積10勝4敗、自責分率2.64，並且以WAR（勝利貢獻值）來看也是全隊最佳的先發投手。布恩說：「寇爾打頭陣，同時我們也對柯特斯的感覺也非常好。希望塞弗瑞諾（Luis Severino）也能趕得上，讓他先投個幾場例行賽先發。我們還有幾周的時間觀察情況。」

塞弗瑞諾先前被放入60天傷兵名單，上次投球已經是7月中旬的事了，留下5勝3敗、自責分率3.45，他必須在例行賽結束前投過幾場先發才能準備好迎戰季後賽。季中補強換來的先發投手孟塔斯（Frankie Montas）右肩膀再度發炎，本周被放入15天傷兵名單，轉隊至今狀況極差，僅有1勝3敗、自責分率6.35。

太空人前日搶下美西王座，確定至少以美聯前2種子身分晉級，由於美中龍頭守護者戰績差很多，唯一能爭奪第1種子的只有洋基。然而以洋基的近況很難想像他們能奪回第1種子，預計以太空人第1、洋基第2種子晉級，兩隊獲得首輪免賽的特權。如果洋基拿到第2種子，季後賽次輪將要對上第3與第6種子的勝方（目前戰績排行是守護者和水手）。