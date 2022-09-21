民眾黨新竹市長候選人高虹安被周刊指控，在美國辛辛那提大學攻讀博士學位的論文涉嫌抄襲，她昨（20）日召開記者會澄清，並說明自己就學以來成績都不錯「不是像什麼中華大學夜間部」，引發熱議。媒體人「逆風的烏鴉」表示，看到不少綠粉開始批高虹安態度傲慢、侮辱中華大學，這群人卻不認為「中華大夜間部畢業生抄兩本論文碩士被撤銷」有問題，真是「太奇怪的邏輯」，此說法獲大批網友共鳴。

逆風的烏鴉昨在臉書發文指出，看到有些人覺得高虹安說，「我一路北一女、師大榜首入學、台大斐陶斐獎畢業，不是像什麼中華大學夜間部，再去台大研究所灌水」這句話是態度傲慢、侮辱中華大學，卻不覺得「中華大夜間部畢業生抄兩本論文碩士被撤銷」才是態度傲慢、侮辱中華大學，這樣的邏輯實在太奇怪。

逆風的烏鴉更直言，當你看到兩個人吵架，如果發現有一方只能把焦點放在「戰態度」，差不多就可以確定那一方輸了。

此文獲得約2500個讚、超過200則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「哈哈笑死，講得太好」、「一針見血，綠營一定恨死你」、「就是說得太正確了，才被拿來戰態度啦」、「現在塔塔又在戰說高瞧不起我們中華大的，我們中華大的在新竹桃李滿天下，必定能好好教訓高讓她吃鱉」、「中華大學夜間部畢業沒問題，是去騙學位有問題，這些綠粉重點完全畫錯」、「自取其辱的不知羞恥，還說別人羞辱他，真是有趣啊」。