小編今（21）日精選5件不可不知的國內外財經大事。聯準會（Fed）利率決策前夕，市場擔憂可能再次大幅升息，美國四大指數在公債殖利率跳高的衝擊下全面走低，道瓊指數9月20日終場下跌313點、收在30706點，創7月14日以來收盤新低。被視為債市指標的10年期美債殖利率也持續走高到3.58％，逼近2011年所創的高點。

根據芝加哥商交所最新期貨市場顯示，交易員押注Fed在這次會議調高利率3碼的機率達82％、調高4碼的機率則為18％。市場還預期美國利率到明年3月將升抵4.5％。

【1】Fed開會前夕 美2年期公債殖利率升逾4％

聯準會（Fed）20日起將召開決策會議兩天，在會議前夕，投資人拋售美國政府公債，使得對Fed政策最敏感的2年期美債殖利率一度衝破4％、並刷新15年高點紀錄。

【2】蘋果爆款機 傳iPhone 14 Pro猛追單

分析師再爆蘋果新機動向，釋出蘋果已要求鴻海將iPhone 14的生產線切換到iPhone 14 Pro 機型的消息，此舉意味著iPhone 14 Pro第四季的出貨將因而提升近一成，如此事成真，不單是鴻海，包含台積電、光學雙雄等iPhone 14 Pro 概念股也可望普天同慶。

【3】聯電28奈米 將間接沾蘋果光

雖然三星電子下半年仍處於庫存去化階段，但據韓媒報導，韓國三星電子旗下晶片設計部份三星系統LSI事業部將因應大客戶需求，擴大智慧型手機OLED面板驅動IC（DDI）產能，明年將擴大對聯電28奈米下單，平均月投片量將由今年的1.3萬片增加到明年的1.5萬片。

【4】防疫險＋疫苗險理賠 破千億大關

本土確診人數20日逾4萬人，但產險業防疫保單理賠仍未達高峰。據金管會最新統計，到本月19日為止，防疫險已理賠逾203.3萬件，今年累計理賠金額已近777.6億元，續創單一個人險理賠新高金額，疫苗險亦已理賠逾50.9萬件，累計理賠金額210.96億元，已是疫苗險今年已收保費的20.8倍多。

【5】拜登宣稱疫情結束 引發舌戰

美國總統拜登日前受訪時聲稱新冠疫情結束，引起外界激烈反應。雖然美國尚未正式宣布疫情結束，但疫苗商股價19日因此重挫，公衛專家重批仍未到宣布結束的時候。