日本媒體報導，一名男子今天清晨顯然在東京都的首相岸田文雄辦公室附近自焚，意識不清，被送醫救治。
日本朝日電視台、讀賣新聞等媒體報導，這名男子聲稱他反對為前首相安倍晉三舉辦國葬的計畫。安倍晉三於今年7月8日在奈良縣遭槍擊身亡，葬禮預定本月27日舉行。
警方和首相辦公室暫未就上述報導置評。
珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。
日本媒體報導，一名男子今天清晨顯然在東京都的首相岸田文雄辦公室附近自焚，意識不清，被送醫救治。
日本朝日電視台、讀賣新聞等媒體報導，這名男子聲稱他反對為前首相安倍晉三舉辦國葬的計畫。安倍晉三於今年7月8日在奈良縣遭槍擊身亡，葬禮預定本月27日舉行。
警方和首相辦公室暫未就上述報導置評。
珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。
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