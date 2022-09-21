日本媒體報導，一名男子今天清晨顯然在東京都的首相岸田文雄辦公室附近自焚，意識不清，被送醫救治。

日本朝日電視台、讀賣新聞等媒體報導，這名男子聲稱他反對為前首相安倍晉三舉辦國葬的計畫。安倍晉三於今年7月8日在奈良縣遭槍擊身亡，葬禮預定本月27日舉行。

警方和首相辦公室暫未就上述報導置評。

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