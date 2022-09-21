香港偶像女團Twins成員出身的阿嬌（鍾欣潼），出道多年憑著亮眼外型和唱跳實力，被不少粉絲視為心中的女神，近期更憑著大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》讓事業攀向巔峰並接下全新節目。而她在節目中也會分享私下的生活與旅遊經驗，日前她便自曝先前在德國轉機時竟遭海關查扣，瞬間被嚇壞，但沒想到得知原因後反而使她又好氣又好笑。

自從綜藝節目《乘風破浪的姐姐》爆紅後，阿嬌、阿SA（蔡卓妍）、吳謹言、黃小蕾、王心凌又接著開錄新節目《星星的約定》，接續《浪姐》的高人氣，一同前往雲南旅遊，而在移動的過程中，阿嬌也開始分享起過去難忘的旅遊經驗。阿嬌透露，她當年要去比利時參加一位朋友的婚禮，中途在德國轉機時竟被海關攔了下來，讓她有些驚慌失措，後來聽到海關說「因為我們年輕又美麗，所以他以為我們去做一些不合法的東西」她瞬間傻眼，極力澄清表示自己很有錢、也是名人，不可能做不合法的事情，最後在機場盤查了許久才放她們離開。

但原本還趕著下一班飛機的阿嬌，也因為被海關攔截盤查太久而沒搭到那班飛機，所有行程也大受影響，讓她直呼「又沒食物，又沒房間，又沒飛機，又給人扣關，真的是倒楣鬼上身」即使到現在回想起來仍讓她覺得哭笑不得，印象深刻。