泰國網紅卡南（Qanan Kanokyada）因為擁有甜美的臉蛋與婀娜的身材，吸引50萬粉絲追蹤，日前正逢蘋果iPhone 14系列新機正式發售，她突發奇想出售自己的舊手機iPhone 12pro Max，並決定保留手機裡超過5萬張辣照以及近500多部影片，吸引上千網友出高價購買。

網紅卡南在臉書上表示，想要換購最新款iPhone 14，打算拋售現有的iPhone Pro 12，同時秀出自己原本使用手機裡面內存的火辣的照片、影片都還保留著，而封面就是她與另一名模特兒，穿著性感的三點式比基尼，在沙灘上玩耍的照片。 卡南也透露，其手機內儲存照片高達5萬1529張，影片則有582部。

根據《Thaiger》報導，卡南的拋售文一出後，就超過3千人向她詢問價格，更一度有人喊價40萬泰銖（約新台幣34萬元）想買下她的手機，並求她不要刪除照片。

目前卡南還未決定要賣給誰，不過她已經允諾，自己賣手機時不會刪除裡面的照片和影片，將「原封不動」送給粉絲，因為她自己已經在社群平台分享過，算是公開的照片與影片，因此不會有外流的疑慮。