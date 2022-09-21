隨著新冠疫情逐漸趨緩，各國邊境開放鬆綁，讓不少人開始規劃出國度假，知名作家苦苓與愛妻Jessy在近日飛出國玩，沒想到卻在候機室廁所發現裝了讓人百思不解的裝置，PO上網後引起網友一陣熱議。

知名作家苦苓與愛妻Jessy近日飛出國玩，不過在桃園機場要上廁所時，卻發現候機室廁所裡沒有烘手機、也沒有擦手紙，只裝了一個奇怪的裝置，接著PO出照片，只見上面僅標示著機場一、二航廈的平面圖，讓他百思不解究竟有何作用。

對此，網友紛紛留言：「桃園國際機場需要進步的空間非常大」、「我在關西機場有看過，可能是電子問券調查或廣告用的」、「我記得是直接水龍頭上V字型的機器，就是吹水設施」，但也有不少人開玩笑表示：「桃機的用意，財政拮据，要旅客用身上衣物擦拭」、「政府響應環保政策，擦身上衣服就可以了」。

向來有話直說的苦苓，先前也曾指出有些捷運禮節不被搭車民眾遵守，頻頻造成他人困擾，他表示北捷宣導背背包搭車，最好提在手上，以免移動過程中撞到其他人，畢竟在車廂內，除了佔據空間，也易擋到進出動線，不過這項宣導無罰則，不像禁止飲食這麼明確，導致很多人選擇忽略，讓他忍不住抱怨「很不舒服」。