香港女星張柏芝和前夫謝霆鋒有過一段婚姻，生下2個兒子Lucas和Quintus，離婚後2018年秘密產下第三胎Marcus，生父身分保密。儘管已經生下3個孩子，因保養得宜仍看不出真實年紀，近日曬出與兒子早期打球影片，少了濾鏡修飾下，運動時的她魅力依舊，同時還曝光了零贅肉手臂線條，及月租10萬(近40萬台幣)豪宅內部。

張柏芝近日分享與二兒子Quintus打兵乓球的影片，影片中，她綁起俐落馬尾，緊握球拍和兒子對打，對戰姿勢直逼職業選手，為了方便活動，她穿細肩帶藍色吊嘎，手臂線條零贅肉，足見平時健身有成；與親子互動中，她的魔力笑聲能聽得出一家人的相處模式，似乎在忙錄之餘也能將小朋友照顧的非常好。

鏡頭下的張柏芝身材超好，手臂線條看不出是3寶媽。(圖/張柏芝 IG)

張柏芝在IG感性透露：「影片是兒子小時候拍的，真的好捨不得」，並感性稱他們以前很可愛，很懷念陪小孩成長的溫馨時光。此外，影片也曝光豪宅內部裝潢，不僅格局方正、大到可打乒乓球，廚房做菜空間也寬，而窗外還有大坪數泳池，一家4口生活，日子過得美滿愜意。

張柏芝與兩個兒子感情要好。(圖/張柏芝 微博)

現年42歲的張柏芝經與前經紀人鬧翻後，能維持自己的聲量，現今主要接綜藝節目通告、還有幾部影視作品待播，加上多年累積口碑，讓她仍是各大廠商的商業代言寵兒，據傳2021年總收入突破5,000萬人民幣(2.2億新台幣)，吸金能力不可小覷。