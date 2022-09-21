現在很多新手爸媽為了省事，產後都會選擇去月子中心住一陣子。一名網友表示，最近發現日本也效仿台灣打造了月子中心，而他很愛的一位日本人妻也在當地的月子中心打卡，而且該中心就像是渡假飯店一樣，館內設施應有盡有，引起網友討論，不少台男崩潰說，日本妹現在也被台女帶壞了，幫日本男哭哭。

一名網友在PTT上發文表示，最近注意到他所追蹤的日本人妻的打卡很特別，特別點進去該地點的網站查看，發現那個地方幾乎就是台灣的月子中心。不但有提供24小時的嬰兒室，可以把寶寶推去給護理師照顧，還與台灣一樣，會提供1日五餐給媽媽吃，而爸爸與大寶要入住也沒問題，只是需要額外多付錢。

該網友指出，日本這家月子中心位在可以看到美麗海景的地方，整棟樓弄得很像是渡假飯店，房間裝潢得很美，館內還有許多設施供住戶使用，包括海景足浴、岩盤浴、大浴場、卡拉ok、大寶遊戲室、寶寶拍照室及媽媽教室等。其中最便宜的房型和台灣價格差不多，長住方案有優惠，大約每個晚上7800元台幣左右。

貼文引起網友討論，「被台女帶壞了，完蛋了，世界的少子化」、「日男完蛋了，東亞悲歌」、「可憐日男，幫QQ」、「世界怎麼跟得上台灣」、「不讓太太去絕對會被嫌一輩子，而且是左右鄰居親朋好友集中砲火那種」、「台男悲憤，台女帶壞日本妹了」、「不想結婚生子的理由又增加了」。

不過，有許多網友吐槽說，月子中心或是產後護理並非是台灣獨有，不論是日本、韓國或是歐美國家都有，女生辛苦生小孩，產後難道不值得被好好照顧嗎？只能說沒錢就不要別生，遇到不捨得花錢的就別嫁。「韓國使用率還比台灣高」、「台男最可悲的就是不知道自己是井蛙，還在那邊大驚小怪」、「早就有了好嗎？沒常識還以為發現新大陸」、「歐美也有，不過比較多是請人到家裡幫忙照顧」。