世界領袖齊集倫敦出席英女王葬禮

1名俄羅斯電視主播說，莫斯科應該利用王室為女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）舉行國葬時，對英國發動核彈攻擊。

據《新聞周刊》（Newsweek）20日報導，俄羅斯聯邦國家杜馬副主席古魯廖夫（Andrey Gurulyov）將軍周一在俄羅斯-1頻道（Rossiya-1）談話節目「60分鐘」（60 Minutes）中貶低美國總統拜登，說他懇請俄羅斯總統普丁，不要動用核武等大規模毀滅性武器。

當拜登上周接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪，被問及要是普丁考慮用大規模毀滅性武器，以助俄軍在烏克蘭岌岌可危的攻勢，他會對這位克宮主人說甚麼時，拜登回答，「千萬不要」，並說這會引發後果，但並未進一步說明。

「你聽到他在胡說八道什麼嗎？」古魯廖夫矛頭指著拜登說，「他憑什麼認為，我們會對烏克蘭發動核打擊。我們還得住在那兒，我們可攻擊的目標多了。」他先提及美國在德國西南部蘭斯坦（Ramstein）的空軍基地，接著問，「當有英國這個罪惡根源時，我們何必要炸烏克蘭和德國。」

主持人斯卡比耶娃（Olga Skabeyeva）隨即插話道，女王國葬期間，世界領袖和重要人物齊集倫敦參加葬禮，莫斯科周一應該發動飛彈攻擊。而俄羅斯-1頻道經常呼籲，為報復西方支持烏克蘭，對他們發動打擊。

包括拜登，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和日本天皇德仁等世界各國領袖和政要19日齊聚倫敦，向女王致敬。