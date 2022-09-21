餓著肚子減重不只痛苦且效果不佳，「吃飽才有力氣減重」這說法超激勵人，醫師表示，人體一旦覺得餓，代謝就會降低，所以減重者要設法不要讓身體發現身處減重中、亦即就是盡量減少飢餓感，他因此10種容易飽足感高的食物，尤其力推「水煮馬鈴薯」與「原型大燕麥粒」這2款高飽足感食物。

減重醫師蕭捷健在臉書上表示，他建議10種高飽足感的食物，可以讓我們減重不挨餓，熱量又不超過，這10種食物包括蔬菜、水煮馬鈴薯、希臘優格、堅果、玉米、燕麥、湯、魚、肉、雞蛋。

蕭捷健並表示，在這10種高飽足食物中，水煮馬鈴薯最適合減重者食用，澳洲研究，水煮馬鈴薯的飽腹感高達323%，炸薯條的飽腹感則降到116%，「把精緻澱粉拿去油炸，飽足感大幅降低，容易愈吃愈餓。」

此外，若要吃燕麥片減重，蕭捷健建議，應吃原型大燕麥粒（即需用電鍋煮的那款），飽足感高達200%，升糖指數也較低，該食物中所含的

大部分的人追求健康，早上吃的即食燕麥片，升糖指數高 (GI=64)，吃完容易餓，飽腹感指數只有109。

真的要吃燕麥減重，請購買原型大燕麥粒（要用電鍋煮那種）， 不但飽腹感指數高達200，GI降到55，其中所含的葡聚糖又能降低膽固醇，「不過，把燕麥磨成粉，變成燕麥奶，升糖指數就更高。」不利於血糖的控制。