韓國女團BLACKPINK成員Jennie從出道至今人氣始終高居不下，近日跟因與防彈少年團的V爆出熱戀，並遭駭客於網路上公開多張親密合照，使謠言炒得沸沸揚揚，但雙方經紀公司始終保持沉默，不願對外說明。豈料，竟也因此惹惱駭客再度公開Jennie私下全裸泡澡的照片，再度引起軒然大波，事後網友也發現Jennie的IG私人帳號原本追蹤的好友名單及粉絲已全部都被清空。

近日，BLACKPINK的粉絲在論壇上表示，Jennie原本就有一個私人IG帳號，在2020年後追蹤的粉絲數及好友人數就一直沒有變化，直到近日被駭客公開她與V於濟州島旅遊時的鸚鵡合照，並公開拍攝者是兩人的好友李朱亨（音譯）後，粉絲數及追蹤中的人數就少了1人，引起外界諸多猜測。

沒想到事件爆發後，因雙方都未曾出面說明，使駭客遭到大批粉絲懷疑造假，一怒之下又在這兩日公開了Jennie私下全裸泡澡的沐浴照來證明自己所言不假，今（21）日凌晨就被網友發現，Jennie的私人帳號已清空所有追蹤中及粉絲人數，但343則貼文還在，疑似不想再讓外界因1個小動作起事端。

而網友看到後都相當憤怒且心疼Jennie，認為駭客不該因當事人不想追究而將私人照片不斷公開，甚至連全裸照也攤在網路上，讓不少人痛罵「YG在搞什麼，還不出來保護Jennie」、「Jennie一定很受傷」、「駭客真是惡劣至極」再度引發熱烈討論。而YG娛樂截至目前為止仍尚未對話發表聲明。