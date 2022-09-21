民進黨桃園市長參選人鄭運鵬與立委林靜儀21日一早便到南門市場掃街。（陳夢茹攝）

張善政今終於要開說明會，對此民進黨桃園市長參選人鄭運鵬直呼這是千呼萬喚始出來。（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長參選人張善政的農委會委託案涉抄襲，今將舉行說明會，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬一早便到南門市場掃街，他對此表示，千呼萬喚始出來，希望張善政能好好交代清楚。

鄭運鵬說，張善政5736萬農委會委託研究案被各方質疑多時，今天終於要開說明會，千呼萬喚始出來，希望大家可以得到公開且完整的說明，畢竟這是公款，更是鉅額的研究案，而鉅額研究案並不常見。

鄭運鵬指出，委託案裡有很多便宜行事的方式，像是不引述來源、隱瞞一些部分資料或前後對調等，就當作自己的報告案來向政府請款，希望張善政等一下的說明可以清楚地交代，不要再用推拖拉的方式，說有保密條款或什麼難言之隱，就想要矇混掉，請市民、媒體朋友可以用客觀的態度看張善政的說明是否符合大家需求。

此外，立委林靜儀今也陪同鄭運鵬掃街，她說，自己與鄭運鵬已是2屆同事，好長一段時間還一起當黨團幹部，鄭運鵬很有耐心、很願意在複雜的事情跟各種對立的情形下，努力地協調找出解決方法的人，黨團至今，即便是休會期間大家仍固定會去做輿情回應，這是鄭運鵬建立下來的制度，先前他多次到台中當我的身分幫我掃夜市，這次很期待到桃園陪他掃市場。

鄭運鵬則表示，自己和林靜儀在立法院是兄妹相稱，林靜儀是少數從專業領域跳到區域選舉的人，大家可以看到她仗義執言，而且是有科學依據的優秀立委，我們倆人都是從專業角度上說服大家，戰鬥力跟理性問政的能力相同，更可以說是臭味相投，這就是我們的從政原則，這次林靜儀來幫我，相信桃園市民也會覺得很新鮮、很歡迎，有不同的吸引力。