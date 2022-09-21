台南第二監獄20日下午爆發警民叫囂衝突，場面十分混亂。據了解，一名蔡姓更生人為迎接假釋出獄的大哥，揪眾到監獄外放炮，遭制止後與監所管理員和員警爆發衝突，大罵三字經，影片甚至還被涉案人士自行拍下上傳至抖音，被網友轉傳到臉書社團，曝光後立刻引發熱議。

黑衣人群以車隊沿途鳴按喇叭離開。(翻攝臉書爆料公社)

馬路上被擺放大量煙火。(翻攝臉書爆料公社)

疑似有涉案人士將現場狀況錄下後上傳至抖音，被網友轉傳至臉書社團「爆料公社」，從網友上傳的三段畫面中，可以看見南二監外馬路上被擺放大量煙火，黑衣人群與警方發生衝突，一邊朝員警推擠一邊罵三字經，還有大批黑衣人前來迎接出獄的友人，以車隊沿途鳴按喇叭離開。

影片被網友轉傳到臉書社團，曝光後立刻引發熱議。(翻攝臉書爆料公社)

貼文曝光後立刻引發網友熱議，紛紛留言痛批「全部關進去就會乖了啦替你們的父母感到悲哀！一群阿四八辣！」、「他們的頭都同一個設計師剪的嗎」、「在執法機關外面公然辱罵監所管理員，推警察，按鳴喇叭公然挑釁，警察卻不作為，看了真洩氣」、「如果真的打戰，麻煩這些人綁在戰車前面」、「一群在看自己未來房子的低端」、「8+9除了幫台灣衝生育率，對社會還有什麼貢獻？」。

據了解，法務部矯正署台南第二監獄20日下午5時許，一名蔡姓男子帶著約20名男子為迎接假釋出獄的林姓友人，準備在大門外放炮慶祝，但遭監所人員制止後，竟大罵三字經，警方獲報到場制止時，也遭辱罵三字經，警方增派警力途中，一行人將煙火收拾後隨即鳥獸散。警方表示，已掌握相關當事人身份，將逐一通知到案說明。

六甲分駐所員警到場後先制止，見現場人多勢眾，遂呼叫支援警力前來，不過支援單位到場時，蔡姓男子等一行人已鳥獸散，警方表示，將通知相關人員到案說明，並依妨害秩序罪、侮辱公務人員罪嫌偵辦，並強調，將嚴正執法追究到底，絕不容許脫序行為的發生。