衛福部本月初發文給各醫療院所，宣布清冠一號公費對象將限縮，引起醫界不滿後傳出民進黨台北市長候選人陳時中火速與指揮官王必勝「討論」，相關政策才大轉彎。國民黨立委賴士葆指出，民調顯示有93％民眾反對該政策，不解衛福部當初為何會做出如此違背民意的決定。

清冠一號公費對象限縮政策，日前引起醫界反彈，甚至傳出中醫師醞釀要在陳時中後援會成立大會上嗆聲給他難看，陳因此緊急與王必勝溝通，讓政策轉彎。事後陳時中本坦承確實與王必勝見過面，他因此被酸是地下部長、地下指揮官，結果當日下午陳又火速改口，甚至稱已許久沒跟王聯絡。

《Yahoo奇摩》16日起發起「衛福部限縮清冠一號公費對象，你贊成嗎？」網路投票，目前投票已截止，結果在1166位參與投票的民眾中，有1083人持反對意見，比例高達93％，網友紛紛怒嗆「限縮人民使用，卻擴大預算搞言論控制，比共產黨還惡劣」、「有錢養網軍，沒錢救民」、「西藥特效藥已經限縮變得很少了，現在連中藥都要縮，會不會太看不起老白姓」。

賴士葆昨日也在臉書表示，93%民眾反對限縮清冠一號公費對象，衛福部怎會做出如此違背民意的決定？他並感嘆說，「一帖醫治人民的良方，卻要中醫師疾呼請命才有條件放寬，沒有作完三期實驗也不被他國認同的高端，卻在陳時中手上大筆預算採購！」