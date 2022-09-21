新冠肺炎BA.5疫情邁入高峰，昨新增4萬4500例本土確診，行政院長蘇貞昌今上午前往台大醫院施打第四劑疫苗，選擇的品牌同樣是「高端」。相較於美國總統拜登聲稱新冠疫情已經結束，蘇貞昌今也喊話，防疫的工作正到最後要完成、結束的階段，希望能夠讓疫情趕快過去。

本土確診病例從2020年累計至昨日以來，已突破600萬例，達601萬0820人。面對疫情指揮中心可望在10月中下旬開放國門，第四劑疫苗的整備開始受到關注。

對此，蘇貞昌今天上午前往台大醫院施打第四劑疫苗，選擇的品牌仍是「高端」，他表示，只要政府核可的疫苗都是安全、有效的疫苗，我們政府準備的疫苗種類很多，而且數量足夠，只要符合資格的民眾，都請儘速來打疫苗，增加保護力。

至於何時宣布入境免隔離？蘇貞昌說，會斟酌全世界的疫情跟國內的狀況，各部會都緊盯各種變化，把握本身所掌握的各種醫療資源。

蘇貞昌進一步指出，經過多年，國人同胞一起合作，防疫的工作正到最後要完成、結束的階段，希望能夠讓疫情趕快過去，但是會斟酌各種情況，會由各部會討論確定後，提前來宣布，讓各行各業有足夠的時間因應準備。

此外，針對本報報導台灣疫苗採購價格高於國際70億，合法性出現疑慮，蘇貞昌表示，這一路走來大家都看到，當疫情非常嚴峻的時候，全世界都在搶疫苗，而疫苗廠商對於疫苗的價格，它還分富有的國家、貧窮的國家各有不同；同時，看到公務員這麼努力，讓國人有足夠的疫苗可以施打，過程非常辛苦，請不要抹黑汙衊。