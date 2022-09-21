知名作家兼導演九把刀的弟弟柯景耀，目前任職於高雄某市立高中，日前遭爆料以低價購買並以高價賣出課程所需材料包，高雄市教育局對此回應，2021年11月調查查無強制學生購買、影響學生分數等情形，已請校方懲處柯景耀並請校方提供全案處理情形。

柯景耀任職於高雄市前鎮區某市立高中，日前遭到爆料，在108、109學年度的「生活科技課程」中販賣教學所需材料包，低價買進、以370元至830元不等的金額販售給學生，柯景耀私下購買教材以規避《採購法》，且未依規定進行公開招標，因此被質疑是否從中賺取私利、影響學生權益。

教育局表示，2021年4月接獲投訴後，已請校方介入調查，全案2021年11月調查完畢，共計訪談9名教職員、14名學生及柯景耀，經查柯景耀代購材料的過程及方式未透明確實引起爭議，但柯景耀並無強制學生購買材料包，也沒有因此影響學生作品分數；另經查相關材料費單據，收費與支出相互符合。

教育局強調，全案經校事會議決議柯景耀涉有「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」情況，並於2021年12月召開教師成績考核委員會，決議柯景耀處理業務失當，並進行懲處，另查全案經法務部調查局高雄市調查處2021年11月函請校方提供全案處理情形，包含柯師授課情形、材料費收取明細、調查報告及相關會議紀錄等，教育局也督請學校繼續依調查處依法辦理。