老師會替學生的回家作業打分數，一名母親表示，小學五年級的兒子把老師評分過的國語作業拿給她看，她赫然發現老師給「甲上」，「上」卻是虛線，她第一次看到種分數直呼，「老師直接給甲上不好嗎？」不少網友也搞笑說，「這是類甲上啦」，但也有人認為老師是用心良苦。

原PO昨（20）日於臉書社團《爆怨2公社》指出，家中就讀小學五年級的兒子，把老師評分過的國語作業拿給她看，老師以紅筆評語寫下「字很用心，甲上」，但她仔細看發現，甲上的上竟然是虛線，她第一次看到這樣評分，不解地說「老師為什麼甲上的『上』要虛線呢？直接給甲上不好嗎？」

小五的兒子拿到甲上，但上卻是虛線的。（圖／翻攝自爆怨2公社）

圖文曝光，網友也笑翻，「類甲上」、「老師只是剛好紅筆斷水啦」、「不到甲上，但又不想只給甲」、「老師留給小朋友連連看用啦」、「只有我猜是小孩自己虛上去的嗎？」、「老師是不是給的很心虛」、「老師好幽默」。

留言中也有人認為，老師的目的是想鼓勵孩子，「老師應該是想告訴孩子離甲上只差一點點了，再加油」、「老師用心良苦欸！怕孩子拿到甲上會自滿，又怕沒有甲上會難過」、「你的孩子應該知道老師給這分數的意思」。