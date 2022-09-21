一名謝姓男長期與妻子感情不睦，又與岳父有債務糾紛，因此對岳父心生不滿。今年三月間妻子產下幼子，但兒子剛滿月，謝男就認為兒子長得像岳父，又與妻子嚴重爭吵，期間竟遷怒幼子，連續多次對幼子施虐，甚至為了避免哭喊在嘴巴上黏上膠帶，造成肝裂、心肌挫傷與肋骨骨折，經妻子錄下施虐畫面後傳給母親請求報警。法官認為，謝男暴行無可憫恕之處，依對兒童重傷害未遂罪，判2年10月徒刑。

根據判決書，謝男與妻子平日相處不睦，且因與岳父有債務糾紛而對岳父心生不滿，竟僅因為剛出生滿月不久的兒子長相貌似岳父，因此與妻子爭吵時竟遷怒到兒子身上。

根據調查，謝男多次以手指彈打或手捏兒子身體，導致多處瘀青。又在某次與妻子口角後，用拳頭搥打，甚至為避免小孩發出哭喊，用白色透氣膠帶黏貼口部，妻子則是趁機拍下丈夫施暴之影片傳給自己媽媽看，經母親報警後，新營分局立刻派員前往，發現幼兒胸口有挫瘀傷，於是立即呼叫救護車送醫，發現肋骨骨折等傷勢。

台南地院法官審理後認定，謝男明知孩子出生僅30天，身體結構仍在發育之初相當脆弱，僅因個人情緒控管不佳，即以幼兒為出氣筒對之凌虐、施暴，犯行重大，甚至以膠帶封口防止哭聲太大，行為泯滅良心，並無可憫之處，最終依成年人故意對兒童犯重傷未遂罪判處2年10個月有期徒刑，全案仍可上訴。