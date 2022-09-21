美國聯邦準備理事會（Fed）正召開為期兩天的FOMC會議，市場預期Fed升息幅度將是3碼或4碼，衝擊美股4大指數全面收黑，有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼（Nouriel Roubini）警告，美國和全球都將在今年底發生「漫長而慘烈」的經濟衰退，恐會持續到2023年全年，預期標準普爾500指數將大幅回檔、恐將下跌40%。

根據美國財經媒體報導，羅比尼受訪時表示，即使美國只是發生普通的經濟衰退，標普500指數也可能下跌30%，如果出現真正的硬著陸，美股恐因此重挫40%。

羅比尼預期聯準會本次將升息3碼，11月和12月再各升息2碼，目前聯邦基金利率區間為2.25%-2.5%，年底將升至4%-4.25%。他更強調，對美國聯準會來說，要讓通膨降到2%的目標，又要避免經濟硬著陸，是不可能完成的

羅比尼過去因預測2007年至2008年的房地產泡沫破滅，獲「末日博士」稱號。

橋水聯合的億萬富豪創辦人達里歐 (Ray Dalio) 則預估，Fed如果把利率升到4.5%，美股將大跌20%；有「新債王」封號的岡拉克 (Jefferey Gundlach) 也表示，美股可能再下跌 20%，標普500指數將跌到3000點。

道瓊工業指數下跌313.45點或1.01%，以30706.23點作收；標準普爾500指數挫跌43.96點或1.13%，收3855.93點；科技股那斯達克指數下挫109.97點或0.95%，收11425.05點；費城半導體指數下滑38.448點或1.49%，收2539.496點。