【全程字幕】論文被指抄襲侵權！高虹安論文記者會戰力爆表 狠批「中華大學夜間部去台大灌水」猛打臉林智堅 @中時新聞網 ​

民眾黨新竹市長候選人高虹安被周刊指控，在美國辛辛那提大學攻讀博士學位的論文涉嫌抄襲，她昨（20）日召開記者會澄清，並稱自幼成績優異「不是像什麼中華大學夜間部」，此話引發熱議。高今日錄製影片，向中華大學的師生鞠躬致歉，坦承「確實用了不精確的用語」，會虛心檢討與改進，非常感謝大家的建議、對不起。

高虹安昨日在記者會上，談到自己的學歷被控抄襲、剽竊，並有記者提問稱，有人認為她的狀況與因論文被認定抄襲而退選的林智堅類似，她則表示：「我一路北一女、師大榜首入學、台大斐陶斐獎畢業，不是像什麼中華大學夜間部，再去台大研究所灌水。」

由於高虹安正好將於10月6日受邀到中華大學演講「數據科學與國家城市治理」，她在記者會上的這番言論，迅速掀起網路討論，不少網友更對此表示不滿，留言嘲諷。

對此，高虹安今日凌晨特別錄製影片，親自向中華大學的師生鞠躬致歉，強調自己為回應特定媒體對她的抹黑，而陳述自己過去的求學歷程，但在委屈、憤怒的情緒之下，「確實用了不精確的用語」，她為此誠摯道歉。

高虹安指出，大家都以自己的學校、學位為榮，也都在學業、工作上認真努力，也都希望母校以自己為榮，中華大學有很多努力的學生及優秀的校友，對於她不精確的用詞讓中華大學師生有不舒服的感受，「會虛心檢討、改進，謝謝大家的建議，對不起。」