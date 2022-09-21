首都客運千金李晶晶過去和台塑長孫王泉仁有過2年短命婚姻，而兩人所生的女兒「伊莉莎白」如今已經是12歲的少女，年紀輕輕已經神複製媽媽的好身材，擁有一雙逆天長腿，李晶晶日前則在臉書分享女兒「Mini me」練舞的影片，可見伊莉莎白身體超柔軟，往後一翻捲出驚人曲線，引來網友驚訝大讚。

李晶晶近年受訪時以中英交雜的「晶晶體」走紅，私下她在臉書發文也不忘中英交雜，有趣的生活風格引來不少粉絲追蹤。去年底傳出王泉仁三婚，和空姐女友生下一子，李晶晶先透過經紀人回應：「不好意思，晶晶今天有拍攝，正在工作中無法連絡，感謝關心！」，並表示目前生活都專注在工作上，「如果有新的計畫會立即跟大家說！」

李晶晶和女兒感情好。（圖／翻攝自Crystal Lee 李晶晶臉書）

李晶晶恢復單身後，不僅忙自己的事業，也獨自扶養女兒伊莉莎白，母女倆感情好，外型也相當神似，讓伊莉莎白有「嫩版李晶晶」暱稱，李晶晶則是稱呼自己女兒是「Mini me」，今年7月她更感慨對女兒發文：「想要妳永遠都這麼happy，這個summer真的感覺她長大了。她什麼都是自己安排。我現在變成driver了」。

李晶晶曬出女兒練舞影片。（圖／翻攝自Crystal Lee 李晶晶臉書）

對愛女的成長，李晶晶欣慰說：「但是看到她這麼開心就覺得its all worth it.不要長大太快喔。love you so much」，近日她更驕傲分享女兒練舞影片，說：「Mini me 今天學新的Acro move。Growing stronger every day.越來越好了！」可見伊莉莎白穿中空裝，往背後縱身一跳，動作有如電影《大法師》，網友回應：「好喜歡看Mini me跳舞，肢體動作好柔軟」、「厲害，都快對折了」、「好厲害欸，我剛看了什麼」。