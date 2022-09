首都客運千金李晶晶過去和台塑長孫王泉仁有過2年短命婚姻,而兩人所生的女兒「伊莉莎白」如今已經是12歲的少女,年紀輕輕已經神複製媽媽的好身材,擁有一雙逆天長腿,李晶晶日前則在臉書分享女兒「Mini me」練舞的影片,可見伊莉莎白身體超柔軟,往後一翻捲出驚人曲線,引來網友驚訝大讚。

李晶晶近年受訪時以中英交雜的「晶晶體」走紅,私下她在臉書發文也不忘中英交雜,有趣的生活風格引來不少粉絲追蹤。去年底傳出王泉仁三婚,和空姐女友生下一子,李晶晶先透過經紀人回應:「不好意思,晶晶今天有拍攝,正在工作中無法連絡,感謝關心!」,並表示目前生活都專注在工作上,「如果有新的計畫會立即跟大家說!」

李晶晶和女兒感情好。(圖/翻攝自Crystal Lee 李晶晶臉書)

李晶晶恢復單身後,不僅忙自己的事業,也獨自扶養女兒伊莉莎白,母女倆感情好,外型也相當神似,讓伊莉莎白有「嫩版李晶晶」暱稱,李晶晶則是稱呼自己女兒是「Mini me」,今年7月她更感慨對女兒發文:「想要妳永遠都這麼happy,這個summer真的感覺她長大了。她什麼都是自己安排。我現在變成driver了」。

李晶晶曬出女兒練舞影片。(圖/翻攝自Crystal Lee 李晶晶臉書)

對愛女的成長,李晶晶欣慰說:「但是看到她這麼開心就覺得its all worth it.不要長大太快喔。love you so much」,近日她更驕傲分享女兒練舞影片,說:「Mini me 今天學新的Acro move。Growing stronger every day.越來越好了!」可見伊莉莎白穿中空裝,往背後縱身一跳,動作有如電影《大法師》,網友回應:「好喜歡看Mini me跳舞,肢體動作好柔軟」、「厲害,都快對折了」、「好厲害欸,我剛看了什麼」。