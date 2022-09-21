技嘉(2376)昨天股價失守5日線，投信法人出現較大幅的賣超，技嘉最新宣布推出新一代AORUS GeForce RTX 40系列顯示卡，希望能帶動4Q業績。

NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡終於問世，技嘉科技同步推出全新陣容。為了完全釋放新世代顯示晶片的怪獸級性能，新一代AORUS高階顯示卡在效能規格上全面升級，不僅採用更強大的散熱技術，還加入眾多創新設計及優化功能，為追求頂尖效能的創作者和電競玩家帶來全方位有感升級。NVIDIA新世代Ada Lovelace架構的RTX 40系列晶片採用全新5奈米製程大幅提升效能因此這一代顯示卡的散熱設計尤其關鍵。

AORUS RTX 40系列顯示卡搭載經典WINDFORCE風之力散熱系統，除了正逆轉散熱技術之外，再結合全新鯊魚仿生風扇造型設計和創新扇葉表面設計，風壓在同轉速下較一般風扇可大幅提升30%，同時又可有效減少擾流，達到3dB降噪效果。在被動散熱方面，具有彎角造型的加大版散熱鰭片模組，提供有史以來最大的散熱效能，再搭配上將顯示晶片和記憶體等發熱核心完整覆蓋的超導熱板與複合式熱管的導引效果，以及加大的Screen Cooling設計，確保AORUS顯示卡即便在高負載運作下，也能提供最佳的散熱效率。

AORUS和GAMING OC系列顯示卡配備升級版RGB Halo三環燈，細膩的多彩光環深受DIY組裝玩家喜愛，並可藉由軟體自訂不同色彩及模式，讓玩家展現與眾不同的炫彩燈效。AORUS系列顯示卡側面則內建功能強大的LCD螢幕，不僅可以自訂GIF動畫、文字與圖片，還可監控溫度、風扇轉速等各項運作資訊。

技嘉將於10月開賣GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC和GIGABYTE GeForce RTX 4090 WINDFORCE等四款機種，GeForce RTX 4080系列將於11月上市。