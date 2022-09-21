醫療與科技相關基金是投資人的最愛！無懼今年市場走勢震盪，根據最新統計，投信發行的全球產業型基金，規模前十強幾乎由醫療、科技兩大產業包辦，顯見這兩大產業的成長前景受到投資人肯定，其中，規模最大的PGIM保德信全球醫療生化基金規模超過90億元，其次是富蘭克林華美AI新科技基金，規模逾89億元。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，不只投資人偏好醫療產業的投資，國際法人資金同樣青睞醫療生技產業，根據券商美銀美林最新全球經理人調查報告，目前醫療產業為多數經理人首要增持配置標的，反映出同時具備高成長與防禦特色的醫療類股，在面對市場震盪期間，往往更突顯出其高投資價值。

另外，江宜虔表示，儘管IMF分別下修今、明兩年全球經濟成長預期至3.2%、2.9%，顯示企業面臨財務下修風險，不過從近月通膨數據和緩下降來看，醫療生技這類成長型類股股價進一步修正的風險已逐漸緩和，且研究機構Factset亦預期，今年美國整體醫療產業盈收年增幅將達7.7%，顯示醫療產業深具投資機會。

由於醫療生技產業之下的次產業發展各有不同，江宜虔說明，近期中小型生物科技公司併購案相當活絡，其公司併購案件溢價幅度已達到100%至122%之多，成為推升近期中小型生技類股股價的重要動能；在新藥研發方面，正面的新藥研發進度同樣能為股價提供揚升動力，加上目前生技類股股價偏低，預期在正面臨床實驗結果激勵之下，有利未來成長空間。

至於製藥、生物科技、醫材方面，江宜虔認為，雖然近期製藥大廠受到供貨受原料短缺，表現較為疲弱，但仍有不少公司將迎接重磅藥物問世所帶動的獲利商機，而受惠於疫情期間的遞延需求，醫療服務產業近期表現相對亮眼，值得投資人留意。

江宜虔指出，由於醫療產業相對其他產業具有高報酬、低波動的特性，使得市場給予該產業價值評估較高，而經過年迄今的拉回之後，MSCI全球醫療指數相對於MSCI全球股價指數股價評估已處於2008年金融風暴以來相對低點，建議投資人不妨逢低分批布局，以參與產業未來的成長性。