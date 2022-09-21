由周永明創立的元宇宙品牌XRSPACE宣布，攜手文化內容策進院與Meta，首創新台潮宮廟元宇宙，首站將結合雲林北港朝天宮，透過元宇宙重新定義北港朝天宮廟宇，塑造元宇宙中獨一無二的虛擬媽祖聖殿。

XRSPACE董事長周永明表示，元宇宙重新定義人類社交與溝通，XRSPACE打破時間與空間的限制，使人們生活、工作、社交、學習、娛樂與宗教信仰都可以透過元宇宙得到更沈浸，更即時與豐富的體驗。元宇宙不但是現實世界的延伸，更是用戶即時互動與社交的工具。XRSPACE很高興能夠與文化內容策進院、Meta以及雲林北港朝天宮合作，看到臺灣文化元宇宙的誕生。XRSPACE也將持續作為元宇宙標竿，帶領臺灣各類文化與創意內容走向國際，以數位社交為目標，創造跨越國界的新局，不斷打造元宇宙世界的新輪廓。

XRSPACE未來市股份有限公司旗下GOXR元宇宙平台，獨家打造以臺灣本土文化為起點的元宇宙世界，首站以北港朝天宮為IP的新台潮宮廟元宇宙率先登場。從視覺、互動到虛擬導覽，保留北港朝天宮傳統文化意涵，並導入元宇宙參拜體驗，建構屬於全新世代的臺灣宮廟數位文化。北港朝天宮更獨家授權千里眼、順風耳IP形象，以嶄新元宇宙導覽體驗，帶領民眾參與媽祖數百年來的文化儀式。

另外，XRSPACE也宣布GOXR元宇宙平台第4季將啟動「新台潮計畫」，讓新台潮宮廟成為文化與藝術落地創作的數位展演場域。