中華電(2412)已於8月通過註冊與遞交商業計畫認證，於9月正式成為Amazon Web Services(AWS)在台灣的官方培訓合作夥伴AWS Training Partner(ATP)。日前，AWS台灣區業務部暨合作夥伴生態系統部翁宇強總監拜訪中華電企業客戶分公司柯偉震副總經理進行交流，一同探討為廣大客戶共同培訓賦能，基於AWS雲服務和領先的技術優勢，結合中華電對在地化客戶、市場和生態的豐富服務經驗，共同支持企業客戶穩健上雲，加速數位轉型創新發展。

中華電自今年3月完成Amazon Web Services(AWS) DevOps能力、AWS IoT能力及AWS Well-Architected三項專業能力認證，並取得公部門暨學術機構合作夥伴(Public Sector Partner)資格後，今年9月正式成為AWS在台灣的培訓合作夥伴，以AWS專業培訓課程協助企業或政府機關縮小AWS技能差距及培植雲端人才。

中華電企業客戶分公司柯偉震副總經理表示，AWS作為全球領先的雲端運算領頭羊，在技術、理念等方面有很多地方值得學習。長期以來，AWS一直是中華電非常重要的合作夥伴，此次，中華電成為AWS官方培訓合作夥伴，標誌著雙方的合作將更上一層樓，支持台灣雲端人才培育進而加速企業轉型創新。

AWS台灣區業務部暨合作夥伴生態系統部翁宇強總監表示，中華電與AWS的緊密合作，不僅已在物聯網、雲端遷移等解決方案，攜手為企業提供彈性擴充的雲端部署優勢，今日更持續深化合作，成為AWS培訓合作夥伴。我們相信透過AWS領先業界的雲端運算服務與中華電的強大網絡，雙方將可擴大為各產業賦能雲端技術。AWS也將持續拓展合作夥伴網路，為台灣培訓和挖掘更多雲端人才。

據調查97%的組織表示，僱用具AWS認證的員工會讓公司在未來三到五年內處於更具競爭力的地位；且52%的IT人員亦表示，取得AWS認證讓他們的專業知識在組織內更受重視。中華電與AWS將合作挹注資源支援在地化的培訓與認證，包含近日釋出繁體中文版的基礎證照培訓與考試內容等，將有利組織與個人有效降低踏入雲端的門檻，讓台灣各規模產業能更無縫地接軌最新的雲端技術。