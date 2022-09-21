近日，知名香港女演員佘詩曼在個人的社交平台上和網友們分享自己的健身影片，搭配之前時不時分享的健康餐食，如此自律的生活習慣，不難想像的到47歲的她，為何身材魅力仍與過去無異。

影片中可見在健身房的佘詩曼，身穿一身簡潔輕便的黑色運動內衣及貼身褲，在器械上熟練地做出一些搭配好的健身菜單。背對鏡頭的她，露出背部優美的肌肉線條。穿著緊身褲的下身曲線，隨著器械的運行，一上一下來回起伏，使她的肌肉曲線更加完美，讓粉絲見識到一場視覺饗宴。

為了保持身材，佘詩曼平時除了健身運動，也非常注重日常的飲食，從她過往的社交平台中觀察，可發現她時常曬出自己的健康餐盒。滿滿一盤食物之中，充滿了綠意盎然的景象，各色蔬食搭配清淡而適量的肉類，豐富的纖維素與營養成份構成一日生活所需。此外，女星最重要的臉部保養也必不可少，佘詩曼也不厭其煩地和粉絲們分享自己的護膚手法，從保濕鎖水到按壓方法都一一列出供網友們參考，讓粉絲們更貼近她的日常。

愛美之心人人皆有，佘詩曼自然也相當注重自身的保養，平時的健身、飲食和合宜的護膚保養，讓歲月這把殘酷的刀並沒有過多的在她身上展現出來。而她這樣健康的身材，也與平時的自律要求密不可分，可見自律以及對自身的高要求，會是帶動人們追求自身所愛的基石。