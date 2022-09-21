周二歐洲股市連跌第六個交易日，並創下11周新低，隨著瑞典央行一口氣升息100個基點（4碼）為超級央行周揭開序幕後，緊接著聯準會料將再次大幅升息，抑制了投資人的風險胃口。

泛歐STOXX 600指數盤中一度上揚1%，惟終場仍下挫1.1%，主要類股普遍收黑。

在瑞典央行意外升息一整個百分點，為超級央行周拉開序幕後，由瑞典公司領跌，房地產股重挫4.1%。此舉恐將加劇高槓桿化房地產業所面臨的挑戰，在斯德哥爾摩上市的Fastighets AB Balder 、Wallenstam和Sagax皆大跌6%～7%。

瑞典主要股票指數OMX Stockholm All Share Index大跌近2.0%，觸及近兩年低點。

在國內通膨持續高漲之際，美國聯準會料將維持其強硬的政策立場，可能在其周三會後宣布連續第三次升息75個基點。市場也將密切關注英國央行的政策決議，目前對於該央行將升息50或75個基點的看法分歧。

IG資深市場分析師Joshua Mahony表示，聯準會FOMC和英國央行大幅升息的前景和強硬的鷹派措辭，讓人幾乎沒有樂觀的空間，此外，美中兩國在台灣問題上的地緣政治緊張局勢，也令市場情緒受到打壓。

由於通膨情勢嚴竣，歐洲央行在本月早些時候亦升息了75個基點，為1999年以來首次採取如此規模的升息動作。

由於俄烏戰爭加劇後疫情時代的通膨情勢，迫使各國央行拚了命地要抑制住飆漲的物價，以及投資人擔心經濟衰退可能隨之而來，削弱了市場的風險偏好，今年以來STOXX 600指數已經下跌17%。

其他消息方面，知情士表示，在歐洲面臨能源危機之際，德國公用事業公司萊茵集團（RWE）和Uniper已接近達成長期供應協議，將從卡達的「北方氣田擴張計畫」（North Field Expansion）採購液化天然氣，以取代俄羅斯的天然氣。

受能源價格飆升推動，德國8月生產者物價指數（PPI）年漲45.8%，遠超出市場預期的年漲36.8%，並為連續第21個月上揚。與7月相比，PPI上漲7.9%，亦遠超出市場預估的月漲2.4%。此外，德國8月PPI年漲幅與月漲幅雙雙創下歷史新高。

焦點股方面，德國最大天然氣進口商Uniper與其芬蘭母公司Fortum分別大漲3.83%和9.5%。消息人士透露，德國政府料將於周三宣布將Uniper收歸國有的協議。據悉，德國政府計畫從芬蘭國有能源公司Fortum手中收購Uniper約78%股份，並同時向Uniper注資80億歐元，使德國政府對Uniper的持股比重超過90%，進而實現Uniper的國有化。

巴赫姆控股 （Bachem Holding）逆勢漲14%，在STOXX 600指數成分股中表現最佳，該瑞士生技公司新簽下了兩份胜「月太」（peptide）供應合約。