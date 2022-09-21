普侯斯被認為是多明尼加史上最強的棒球選手。（美聯社資料照）

多明尼加全國人口不滿1100萬，比台灣的一半都不到，也不如美國規模較大的一個州。然而多明尼加是有名的棒球王國，傳說那裡的人呼吸、吃飯、睡覺都離不開棒球，至今在大聯盟出現4位名人堂成員，「生化人」普侯斯（Albert Pujols）預計成為第5位。

前面4位是兩個野手葛瑞洛（Vladimir Guerrero）、歐提茲（David Ortiz）和兩個投手馬里蕭（Juan Marichal）、佩卓馬丁尼茲（Pedro Martinez），尤其佩卓馬丁尼茲更是赫赫有名的一代傳奇。大聯盟官網討論「史上最強的多明尼加球員」，生涯將近700轟的普侯斯也只能勉強勝過馬丁尼茲。

多明尼加為何這麼會打棒球？財富雜誌《富比士》曾做過專題報導，主要是當地經濟落後，體育選項並不多，加上棒球師資、硬體十分完善。大聯盟球團1980年代開始投資當地的棒球發展，讓當地人以低成本獲取較高水準的培育。棒球很快成為多明尼加的國球，差不多全國的優秀人才都往棒壇集中，同時被視為年輕一輩脫貧的希望，最後出現馬丁尼茲、普侯斯這種震古鑠今的名將。

「神之右手」馬丁尼茲活躍於大聯盟打擊爆炸的年代（1992-2009），被公認擁有史上最強的變速球，拿過投手三冠王與3座賽揚獎（國聯1座，美聯2座）。不過普侯斯將近700轟的產量太驚人，多項打擊數據放眼大聯盟也是罕有敵手，稱呼他或馬丁尼茲為多明尼加第一人都不為過。