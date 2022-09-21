台東大地震，意外震出桃園市政府的豆腐渣工程後，行政院長蘇貞昌今被問到要如何讓民眾安心使用公共場所時表示，無論是房屋、橋梁都要不斷檢測，如有需要補強都會要求要做到安全。對於近期內閣施政滿意度出現死亡交叉，他坦言，有不理想的地方會一直檢討，希望做到大家都認為好。

台灣民意基金會日前公布民調顯示，民眾對於蘇內閣的施政表現，有4成5滿意，4成6不滿意，負面指標比正面高出0.5個百分點。如今，隨著台東大地震發生後，意外震出公部門的豆腐渣工程，讓內閣滿意度再次受到挑戰。

蘇貞昌表示，台灣是多颱風、多地震的國家，因此平常就已要求新建工程要有耐震強度；即便是已經建成的房屋、橋梁，也要不斷檢測、要求，若有需要補強的地方，都會要求做到安全才能保護民眾的健康，也減少震災的受損。他強調，這是不斷要做的工作，也是中央、地方要合作的事，不是到了地震才做。

對於內閣滿意度下滑，蘇貞昌說，政府的工作非常多，要讓人人滿意很困難，但他會戰戰兢兢，對於民眾滿意的事情更求精進，對於不理想的地方會一直檢討，希望做到大家都認為好，也請給辛苦做事的公務員多一些鼓勵。