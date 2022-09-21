聽信紅酒投資賺很大 中年婦奔銀行急匯200萬

詐騙手法又見新招！46歲劉姓女子聽信鄰居的好康報報，欲以美元投資海外紅酒公司，前往銀行欲匯款美金7萬元（約新台幣2百萬元）作投資，行員直覺有異，趕緊通報警方到場，經員警耐心詢問及勸導，成功阻止匯款，幫劉女守住好不容易打拼來的辛苦錢。

台中市警察局第二分局立人派出所19日10時許接獲永豐銀行北台中分行通報，稱有民眾疑似遭詐騙需警協助，警方到場後，呂姓行員表示劉女至銀行欲匯款美金7萬元至澳洲某帳戶作海外紅酒投資，但對於投資內容卻一無所悉。

警方進一步詢問劉女如何接獲投資資訊，劉女表示是鄰居自身有投資，基於好康逗相報告知，劉女才聽信欲作投資，但對於警方詢問公司名稱、營運方式等都是一問三不知，警方索性請劉女的介紹人盧姓鄰居前來協助了解，誰知盧男對於相關資訊也是不甚了了。

劉女對於投資標的不知所以，就輕信人言，貿然匯款的大膽行為，令在場員警忍不住搖頭，所幸在警方列舉類似投資詐騙案例，不厭其煩地勸說下，劉女打消匯款念頭，並表示日後進行投資會多方求證，謹慎評估，不讓詐騙集團有機可乘。

分局長陳家銘表示，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，對於投資標的應做好功課、審慎評估，不懂的東西不要碰，遇有可疑，可撥打165反詐騙專線諮詢查證，千萬不要輕信人言就貿然轉帳，才不會成為詐騙集團的待宰肥羊。

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