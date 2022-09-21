蘋果iPhone 14系列新機銷售傳佳音，HDI廠華通(2313)審慎樂觀看待第4季營運，華通表示，第4季營運有望延續往年趨勢超越第3季，不排除再挑戰單季歷史新高，不過受到外資及投信連日賣超影響，華通今天早盤股價走弱。

蘋果iPhone 14系列新機上市後銷售表現不俗，為蘋果供應鏈下半年營運帶來暖流，受惠於HDI技術應用日益廣泛，各產品線均表現不谷的華通，亦因蘋果iPhone 14系列新機及iPad強勁需求挹注，以及低軌道衛星出貨持續放量，HDI、FPCB、RFPCB、SMT等各產線製程稼動率提升至高檔，營運可望從上半年一路旺至年底。

華通8月合併營收為71.88億元，年增23.68%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為479.58億元，年增29.85%，亦是歷年同期新高。

因應客戶訂單需求，華通今年擴增軟板10%-15%產能，重慶廠區也持續擴增新產能，隨著新產能加入，華通表示，第4季營運有望延續往年趨勢超越第3季，不排除再挑戰單季歷史新高。

不過，儘管華通營運看好，投信自8月31日起至9月20日天天賣超華通，累計共賣超35368張，外資9月19日及9月20日亦賣超華通1665張，致使華通早盤股價走弱。