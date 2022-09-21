市場預期FOMC可能會維持鷹派基調，美債殖利率持續走高，2年券、10年券盤中最高上升至3.9877%、3.6004%，另俄羅斯控制烏克蘭四個地區將發起公投以及普丁原訂的演說，令市場對俄烏衝突升級感到擔憂，美股四大指數震盪再收低。

匯豐投信投資長韋音如表示，雖然短期內美國升息屬意料之內，但利率急升對經濟影響的討論受到密切關注，投資者將尋找線索，了解明年將在何時停止升息。預期房屋數據（經濟內對利率較為敏感的行業）將顯示8月份建築許可減少，由7月份水平跌0.6%至4.5%。另一方面，7月份成屋銷售數據急跌5.9%，預期將再跌2.3%。這將使房屋銷售跌至2014年以來的低位。

美國消費物價指數核心通膨在8月份意外地加劇，主因為房屋成本、醫療護理和新車按月上漲。另一方面，整體消費物價指數通脹（包括食品和能源等波動項目）降至8.3%。美國活動數據顯示8月份零售銷售增長0.3%，預期為跌0.1%。由於消費開支繼續轉投服務業，加上能源價格回落，核心指標（撇除汽車和汽油）增長保持在0.3%，低於預測的0.5%。