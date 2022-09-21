藝人蔡允潔5月跟老公Fraser結婚，7月時公布懷孕3個月的喜訊，不過沒多久就確診感染新冠肺炎，嚇得她將所有行程取消掉，如今身體痊癒的她，處理理賠後續事項時，卻發現跟預期數字不同，詢問後才發現跟時間點有關，讓她無奈表示：「就一天，太巧了吧」。

蔡允潔表示先前確診時，幫忙保防疫保單的友人表示因為她有打第三劑疫苗，推估可以領到8萬元理賠金，未料前幾天拿到理賠金時，卻只有5萬元左右，因此便去詢問友人，才知道確診日期是在投保後3個月又多1天，就因為差這1天，理賠金額因此有不同，讓她不禁感嘆：「就一天太巧了吧」，但也搞笑表示：「我的3萬塊飛走了，如果不是剛好只差1天，也許感覺還會比較好一些」。

對此，網友紛紛留言：「多一天少三萬，早一天多三萬」、「恢復健康就好」、「保不保防疫險不是重點，畢竟確診後有後遺症，人的身體健康是再多的錢也換不來，而且是超級珍貴」，對此她則回應：「健康不是金錢能衡量」，但也不忘吐槽老公：「他覺得自己是天選之人，然後就…不保」。

蔡允潔似乎擔憂此篇PO文引戰，也特別提醒所有人：「真人真事分享！大家不要留言的太認真～只是覺得太好笑，太巧了」。