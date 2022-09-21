每個人都想要賺更多錢，過上富足的日子，而賺錢除了自身要努力外，若能搭配好的運勢，不僅賺錢的機會變多，還可能有意外之財，《搜狐網》運勢專欄指出，10月雙魚座、處女座、巨蟹座運氣最旺，財多貴人多，還會有真愛找上門，喜事連連。

1.雙魚座

雙魚座開朗熱情，不管在什麼樣的人面前都很友好，公共場合裡也表現得非常大方，是個情商很高的人，雙魚座非常合群，所以人緣很好，異性缘也特别旺。在10月的時候貴人運強勢，不僅財源滾滾，還將會遇到生命中的真愛，順利告别單身，生活幸福。

2.處女座

處女座不喜歡跟别人鬧得不愉快，凡是比較喜歡跟大家都友好，會盡量滿足别人的要求，所以處女座給大家的印象良好，人缘不錯。在10月時運氣最好，財多貴人多，真愛找上門，喜事連連。

3.巨蟹座

巨蟹座天生樂觀，很有自信，不但智商和情商高，工作能力也非常出色。巨蟹座是非常聰明的星座，上進心強，但巨蟹座天生運勢較弱，之前很多年表現都不是很理想，没有賺到什麼錢，但10月時運勢大逆轉，貴人運強勢，遇見真愛，財源滾滾。