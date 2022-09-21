警方耐心關懷詢問後，婦人才說是網路上認識的乾女兒，介紹投資股票買賣保證獲利，即時阻詐免於受騙。（警方提供）

台中市清水區1名66歲的張姓婦人，日前到清水區某銀行提供帳號，向行員表示欲匯款120萬元歸還友人；經行員詢問與對方關係與借貸理由時，婦人卻吱唔其詞，行員發覺有異通知警方到場。經警方耐心關懷詢問後，婦人才說是網路上認識的乾女兒，介紹投資股票買賣保證獲利，即時阻詐免於受騙。

警方指出，清水所員警楊宗翰獲報後，立即到場了解，起初婦人向警方表示錢是要歸還友人，還一度生氣拉高聲量並表示「你們警方真奇怪，我要滙款還問東問西」？但警方還是不斷耐心關懷詢問，婦人才表示是於網路上認識的乾女兒介紹投資股票買賣保證獲利，欲將錢匯到指定帳戶，並提供手機對話內容。

警方檢視及查證後，警方再提供相同手法的詐騙案例向婦人說明，並表示此為詐騙集團慣用投資詐騙手法，婦人才驚覺遭詐騙，直呼「謝謝你們！太愛你們了！」感謝警方與行員的援手相助。

清水分局長游永中說，現今詐騙手法層出不窮，行員機警發現並通報警方，已共同聯合多起阻詐成功案例，警方將不斷與行員加強聯繫以維護民眾財產安全；警方提醒民眾務必提高警覺，可撥打「165反詐騙專線」或撥打「110」向警方求證及諮詢，亦能「有效打擊詐騙」保護自己、保護他人。