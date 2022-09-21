PTT網友發文。（圖／截自PTT論壇）

PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

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民眾黨新竹市長候選人高虹安被周刊指控，在美國辛辛那提大學攻讀博士學位的論文涉嫌抄襲，她昨（20）日召開記者會稱，自己是因民調領先幅度不斷拉大，才被對手惡意追打、抹黑。此話題引發熱議，不少PTT鄉民認為，高虹安的民調會被「越打越強」，因其論文被閱讀及引用數據都有資料佐證，學經歷與論文被「雙殺」的前新竹市長林智堅成極大對比，綠營再打這點恐失策。

高虹安在記者會中表示，自從她宣布參選新竹市長，來自各方的抹黑不斷，尤其隨著民調持續領先對手，甚至領先幅度不斷拉高，各種惡意抹黑、反串帳號與網路亂象隨之而來。高虹安指出，其論文直到記者會前一晚已被引用高達4510次，自己一路北一女、師大榜首入學、台大斐陶斐獎畢業，博士論文經校內比對僅6%，「不是像什麼中華大學夜間部，再去台大研究所灌水」，與林智堅狀況截然不同；她更將博士論文現場下載給大家看，喊話「希望總統蔡英文也能做到這樣」。

PTT論壇網友發表文章《開始洗高虹安傲慢了嗎》，內容指出，高虹安因「我一路北一女、師大榜首入學、台大斐陶斐獎畢業，不是像什麼中華大學夜間部，再去台大研究所灌水」這段話，開始被綠粉狂洗「傲慢風向」，但其實這句話不就是陳述事實而已嗎？畢竟林智堅在學歷領域的實力的確與高相差甚遠，「被人家說灌水不是剛剛好？請問傲慢在哪？」發文網友更直言：「你們就好好服輸戰術高虹安論文一案就好，很難嗎？」

此文引發熱烈討論，網友紛紛回應：「高虹安博士的論文被閱讀數與引用數，網路都有數據佐證，只能說綠營打這個大失策，真的太瞎了」、「高虹安會因此事聲勢暴漲，民進黨別再自曝其短了」、「高虹安博士的學術成就網路都查得到，確定要打這個嗎」、「做看高虹安民調被越打越高」、「這根本是在幫高做免費的宣傳」、「綠粉現在狂罵高虹安菁英主義、傲慢，智堅被雙殺前不也受訪高談自己苦讀考上台大碩士」。