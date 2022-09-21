國民黨台南市長參選人謝龍介（中）今天一早陪同民眾黨市議員參選人江國銘（右）站在車水馬龍的仁德區中山路演講拜票。（曹婷婷攝）

促藍白合 謝龍介陪民眾黨市議員街講拜票

國民黨台南市長參選人謝龍介今天上午8點40分陪同民眾黨議員參選人江國銘在仁德區中山路街頭演講拜票，被外界解讀「藍白合」。謝龍介說，民眾黨此次在台南提名6位優秀市議員參選人，因民眾黨在南部沒有市長參選人，議員參選人聲量難以往上拉抬，他順勢推一把，「與其把席次讓給民進黨，不如給民眾黨」。

謝龍介說，民眾黨提名的6位市議員參選人都相當優秀，但只有黨主席柯文哲偶爾南下才有機會曝光，「他們離當選只差一步之遙」，他也說，民眾黨在南部有些理念跟國民黨相同，理念相同就能結合，而且民進黨執政天怒人怨，與其把席次讓給民進黨，不如給民眾黨，這對人民是最幸福的，他是做「對人民幸福」的選擇，支持優秀的人也樂意輔選拉抬。

謝龍介拉抬民眾黨市議員參選人被解讀為「藍白合」，但民進黨也直言，在台北藍白合都很困難了，何況是台南？謝龍介說，「歲不寒無以知松柏，事不難無以知君子」，正因愈艱難而能突破，才能讓大家明白他有堅定毅力，他說，很多事需要一步一腳印，只要其他民眾黨參選人有需要他幫忙，他一定幫忙。

被問到「藍白合」有無跟柯文哲達成默契？他只說，很多事情一步一腳印，慢慢來就會有正向發展，尤其，結合了在野力量，不只是打國民黨的選戰而已，他會持續擴大「在野大聯盟」陣容，有信心能漸入佳境、逆轉而勝。

江國銘2018年曾披國民黨戰袍參選第11選區議員，拿下7634票落選，下屆市議員選戰「由藍轉白」，今天請來謝龍介合體拜票，他認為，對於整體選情有加分效益，黨內同志也有在評估是否合體謝龍介宣傳，但他也強調，不是政黨的藍白合，是政見與政見的「藍白合」。