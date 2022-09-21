據美國之音報導，美國政府將兩家中資通信企業增列入威脅國家安全的通信設備和服務公司的清單。

報導稱，美國聯邦通信委員會（FCC）的公共安全與國土安全局19日宣佈，在美國國家安全機構提出建議之後，FCC將中資電信企業太平洋網路有限公司（Pacific Networks Corp.）及其全資子公司信通（ComNet (USA) LLC）以及中國聯通美洲營運有限公司（China Unicom (Americas) Operations Limited）增列入被認為威脅國家安全的通信設備與服務公司的清單中。

報導引述FCC的新聞稿說，這次行動是執行國家電信與信息管理局（NTIA）代表行政部門發出的建議信函。信函解釋了這2家中資公司受到中國政府的利用、影響和控制以及由此構成的國家安全威脅。

FCC的新聞稿表示，聯邦司法部經與國防部協調，證實了這2家公司「對美國的國家安全或美國人員的安全」構成了「不可接受的危險」，要求將這兩家公司列入清單，「今天的行動是我們正在進行的保護並加強我們國家重要通信網絡完整性努力的一部分。」

報導稱，通信委員會主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）在新聞稿中說，「我們今天採取另一個重要步驟，保護我們的通信網路免受海外的國家安全威脅」，「FCC今年早些時候吊銷了中國聯通美洲營運有限公司以及太平洋網路有限公司和信通在美國提供服務的授權，因為它們對美國通信構成了國家安全危險。我們現在與我們的國家安全夥伴們合作，採取這個額外行動，把這些公司增列入聯邦通信委員會的涵蓋清單，關閉它們的大門。這次行動展現了我們保護網路安全和隱私的整體政府的努力。」