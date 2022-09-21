知名素食植物肉品牌Beyondmeat營運長Doug Ramsey日前因行車糾紛與民眾發生衝突，沒想到Doug Ramsey竟暴怒咬了對方的鼻子，遭到警方以三級毆打、恐嚇等罪名逮捕，最後以1.1萬美元（約新台幣34萬）獲得交保，但Doug Ramsey已經被公司停職。

CNBC報導，隨著Doug Ramsey遭逮的消息流出，事發經過也跟著曝光，上周六Doug Ramsey在阿肯色州Razorback體育場附近的停車場與人因行車糾紛發生肢體衝突，Doug Ramsey駕駛的車子與一輛Subaru汽車發生碰撞，Doug Ramsey下車暴打Subaru車主，並開始咬對方的鼻子，甚至發狠猛嗆「會殺了你」情緒相當失控。

Doug Ramsey被捕後經過初步調查以1.1萬美元交保，但Beyondmeat已經發聲明譴責Doug Ramsey的行為，並將他停職，空出的職缺由生產業務部門副總裁Jonathan Nelson兼任。

Doug Ramsey過去在知名食品大廠Tyson Foods擔任近30年的管理職，並於去年12月起擔任Beyondmeat的營運長，並憑著他的豐富經驗，成功讓Beyondmeat與速食店麥當勞、Taco Bell合作。

然而此次事件也讓Beyondmeat受到更多檢視，今年以來公司股價已重挫75%，市值摔至10.2億美元，而三年前，Beyondmeat的估值高達134億美元，投資者擔憂其下滑的業績表現與未來前景。