近幾年來創新醫療崛起，帶動醫療保健產業的成長力道。台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，在全球高齡化及肺炎疫情擴散下，帶動醫療保健產業長線爆發力商機，而就歷史經驗來看，第四季是布局醫療保健最佳時機，據統計，近10年第四季布局MSCI世界醫療保健指數，平均1年報酬達12.6%，若進一步細分醫療保健股表現，運用醫療Plus預防之醫療保健新趨勢策略，在升息循環結束後，報酬表現更勝傳統的MSCI醫療保健指數，主要原因在於醫療保健新趨勢策略更能網羅醫療多元新商機，掌握醫療產業輪動漲升行情。

黃俊晏指出，健康產業可分為醫療性和預防性健康服務兩大類，醫療產業偏重治療、預防保健偏重預防。麥肯錫估計，預估全球健康生活商機至2030年，可望超過15兆美元，年化成長率達 5%~10%，涵蓋治病需求，也包含預防保健及更好的身體體格等範圍，打破過去大家對於醫療商機僅限於治療範疇的刻板印象。在未來十年內，健康促進產業，是不可錯過的主題趨勢財。

黃俊晏表示，在數位醫療方面，「電子病歷」、「電子健康紀錄」、「心電圖偵測數據」到醫院龐大「醫療資訊系統」整合，均屬於其範疇，根據Emergen Research分析，預計到2027年「全球健康大數據市場」價值達780.3億美元，數據醫療也是Google、Apple等科技公司的下一個計畫進軍的戰場。此外，基因定序因成本下降，診斷商機湧現，研究機構BIS Research指出，基因檢測成本在過去20年已下降10萬倍，2020年全球檢測市場規模約1.3兆美元，預估至2030年會提升至3.5兆美元，規模翻倍。

台新醫療保健新趨勢基金將於9/26展開募集，搶搭趨勢財。