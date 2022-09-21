COVID-19及雙價次世代疫苗預約接種開跑，新北市衛生局表示，符合資格民眾，可在21日至23日每日上午9時至晚上8時預約，接種時間24日至10月2日。

衛生局表示，莫德納次世代雙價疫苗符合資格者為65歲以上長者、長照機構住民與18歲以上免疫不全及免疫低下者，劑別為追加劑1-3(第3-5劑)，與上一劑間隔至少3個月以上。

衛生局指出，新北採多元接種方式，包括新北市covid-19預約接種系統、新北市合約院所預約或現場掛號隨到隨打、專業團隊進入長照機構接種。

另外第五期 新北市COVID-19疫苗接種預約系統也開放，接種開放對象6個月-11歲孩童莫德納、BNT第1-2劑；12-17歲青少年BNT第1-3劑；50歲以上成人莫德納第1-4劑；65歲以上成人雙價次世代疫苗第3-5劑(追加劑)。

地點包括地點新北市合約院所、中和Global Mall、林口MITSUI OUTLET PARK接種站。預約請至新北COVID19疫苗接種預約系統https://vacbooking.ntpc.gov.tw/。