美國之音引述美國國防部消息稱，美國和加拿大的軍艦周二(9月20日)駛過台灣海峽，這是自美國總統拜登表示，如果台灣受到中國前所未有的攻擊，美國將保衛台灣以來的首次航行自由軍事行動。

報導稱，五角大樓發言人、空軍准將帕特·萊德(Pat Ryder) 當地時間20日告訴記者，美國海軍導彈驅逐艦「希金斯號」(USS Higgins)和加拿大皇家海軍護衛艦「溫哥華號」(HMCS Vancouver)，「於9月20日例行通過了台灣海峽，依據國際法，公海航行和飛越自由適用於這一水域」。

據中共解放軍「@東部戰區」21日消息，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，9月20日，美國「希金斯」號驅逐艦、加拿大「溫哥華」號護衛艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國之音報導稱，中國大陸聲稱台灣海峽不是國際水域，而是「中國的內水」和「領海」。 然而，根據國際法，台灣海峽包含不屬任何國家領海的國際水域和領空走廊，所有船隻都可以自由航行。

美國第七艦隊的一份聲明補充說：「『希金斯號』和『溫哥華號』通過台灣海峽，證實了美國及其盟國和夥伴對自由開放的印太地區的承諾。」該艦隊負責美國在東太平洋和印度洋的海軍行動。

就在此次美加軍艦穿越台灣海峽前不久，哥倫比亞廣播公司(CBS)的《60分鐘》節目播出對拜登總統的採訪，他在採訪中表示，美國軍隊將保衛台灣免受中國大陸軍事攻擊。拜登此前曾承諾保衛台灣，但他在這次採訪中補充說，「美國的男女軍人」將加入保衛台灣的努力。

在他發表這番評論之前，美國在保衛台灣不受中國攻擊的問題上故意保持著「戰略模糊」。

美國之音報導稱，20日的軍艦穿行標誌著自美國眾議院議長、民主黨人裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣以來，美國海軍軍艦第二次通過台灣海峽。 導彈巡洋艦「安堤坦號」(USS Antietam)和「切斯勞維爾號」(USS Chancellorsville)曾於8月末駛過台灣海峽。

當時裴洛西離開台灣後，兩岸之間的局勢高度緊張，中國大陸軍方連續多日環繞台灣島舉行了大型軍事演習。