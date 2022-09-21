一名陳姓男子在新堀江商圈見到一名穿著高中制服的正妹，趁她獨自一人時搭訕，佯稱正在進行一個正妹合拍計畫，希望學生妹能協助，女方認為自己做報告時樣本也很難找，於是大方答應兩人合拍，未料陳男竟趁機偷親她臉頰兩下，女學生被嚇哭逃走後報警，但陳男在法院審理時，竟稱女方長得像櫻桃小丸子，且自己是同性戀，無法引起性慾，法官認為陳男胡扯，判陳男徒刑8月，民事部分則判賠20萬元。

根據判決書，陳姓男子於108年3月28日晚間9時許，在高雄市新崛江商圈奧斯卡3D數位影城附近，見到一名穿著學校制服的高中正妹獨自，竟上前搭訕，佯稱要作企劃案需要合照，騙取女學生信任後，趁著女方持手機自拍2人合照時，突然以嘴唇連續親吻女學生臉頰2下，女學生嚇到大哭逃離現場，深感受辱噁心，經向母親告知後報警。

女學生描述，當天她一個人去新堀江買東西，走回去宿舍的時候，陳男就攔住她，跟她說有一個計畫需要找正妹幫忙拍照，就直接秀他手機裏與其他女生的合照，自己當下就不疑有他，又想說有時候做計畫要找樣本是很難的，於是就幫被告一個忙，但是陳男就趁拍照的時候就直接親她的右臉，她很驚嚇，然後陳男又再親第二次，她嚇到說不要後就哭著逃跑。

但是法院審理時，陳男拒不出庭，僅用書狀表示，依犯罪心理，一般情形不會在人潮眾多之地點犯案，且女方外觀像長髮卡通人物「櫻桃小丸子」，正常男性對「櫻桃小丸子」不會引起「性衝動、意圖性騷擾」，而去親吻「櫻桃小丸子」臉頰，她與女學生拍攝合照時，並無藉機性騷擾。而且自己有同性戀傾向，對女方並無「性意圖、性傾向、性衝動」，更不可能性騷擾。

但法官不採信陳男說詞，一審遭判8個月徒刑。女學生事後又提民事賠償，法官認為陳男的行為對女學生身心造成難以輕易抹滅的創傷，判賠20萬元，陳男不服上訴，高雄高分院支持一審見解，民、刑事都駁回陳男的上訴，全案定讞。