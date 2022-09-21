承業生醫(4164)集團旗下承業生醫投資控股股份有限公司、多模式股份有限公司，今（21日）與第一銀行等5家金融機構完成5年期新台幣25.8億元聯貸案簽約。該聯貸案係由第一銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行，台北富邦銀行、兆豐銀行共同主辦，並邀集合作金庫銀行及彰化銀行參貸；本次聯貸資金主要係償還既有借款暨充實中期營運週轉金。

承業生醫集團係國內規模最大之放射腫瘤設備代理商，市佔率居全國之冠，並持續拓展經銷之產品範疇，如神經醫學設備、影像醫學設備及眼科設備等，更將設備經銷進一步轉化為全方位醫管服務，由內部技術團隊從裝機到保養維護乃至設備升級提供即時技術支持，廣受各大醫療院所青睞。

隨著我國步入高齡化社會，醫療資源需求持殷，為普惠國人更先進的癌症治療方式，承業生醫集團旗下子公司多模式股份有限公司率先與臺北醫學大學附設醫院合作，引進比利時IBA質子治療系統，自今年第三季正式營運後將可進一步挹注其營收獲利；明年起該集團更將傾力發展高科技輻射滅菌事業，以及長期照顧事業等永續投資計畫。截至今年8月，承業生醫集團累計公告營收已達新臺幣17.5億元，較去年同期成長28.5%，表現十分亮眼。

第一銀行繼今年8月統籌主辦我國首件醫療產業連結ESG聯貸案-義大醫療後，再以實際行動攜手承業生醫集團實踐永續金融，本聯貸案納入ESG指標連結利率條款，以鼓勵企業遵循永續發展原則、落實永續經營。