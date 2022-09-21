國民黨今告陳時中瀆職（陳志賢攝）

國民黨今告陳時中瀆職（陳志賢攝）

國民黨今告陳時中瀆職（陳志賢攝）

控陳時中卡疫苗採購 價差70億還封存合約30年 國民黨告他瀆職（陳志賢攝）

國民黨立法院黨團不滿參選台北市長的前衛福部長陳時中，擔任中央流行疫情指揮中心指揮官期間，對民間企業採購新冠肺炎疫苗一再 刁難，還將採購合約封存30年，面對立法院調閱資料還將合約「塗黑遮蔽」，甚至被質疑有70億元價差，國民黨立院黨團書記長李德維、副書記長洪孟楷、立委葉毓蘭3人今早到台北地檢署告發陳時中瀆職罪，希望透過司法途逕，還給民眾疫苗採購的真相。

李德維表示，全民都非常關心疫苗採購，國民黨團今天依法來到北檢對陳時中涉嫌瀆職提出告發，到底當時疫苗採購發生什麼問題？甚至很多民間團體當時都想協助，可衛福部為何遲遲沒有動作？以及當時採購疫苗是否有新台幣70億元的價差？

李德維說，當時所有採購公文、合約，都被歸類為機密，蔣萬安當時調閱資料時，發現裡頭有「除外條款」，其中有2個機關可以審視機密，一個是司法機關、一個是立法院，但立法院卻沒有拿到未塗黑的資料，因此今天才來司法機關提告，希望透過司法來還原真相。

另洪孟楷表示，民進黨政府在防疫期間都沒辦法「超前部署」，像是2021年5月疫情進入3級警戒，民間企業團體想要協助購買疫苗，卻被用「3管、5管」持續卡，直到6月與蔡英文總統見面，才火速放行，「這不是行政怠惰、不是行政卡關，這是什麼？」

洪孟楷指出，民進黨政府4次編列防疫紓困預算，朝野4次都給予支持，一共准許8400億特別預算，但在疫苗採購方面，卻是遲遲沒有充分準備。他強調，去年染疫死者1000多人，今年更是上萬人，「我們想問，防疫到底出了什麼問題？」

洪孟楷說，政府採購疫苗的錢都是人民的納稅錢，為何遲遲不告訴人民，到底1劑疫苗單價多少錢？「國民黨很負責任，不是在疫情最嚴重的時候提告，因此這次提告很負責任的正義行為！」

葉毓蘭則表示，政府應該把這些應該接受人民檢驗的資料攤在陽光之下，既然他們要躲躲藏藏，就只好訴諸司法，讓法官、檢察官好好來調閱資料。