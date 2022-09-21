台南市善化區公園路及文化路82巷道路，2路因為私人設施成為封閉道路，民眾出入都要繞道而行，市府編列7000萬預算排除障礙打通社區道路，目前已完成發包，預計將在10月及12月陸續進場施工。
工務局表示，善化區公園路10M計畫道路，多年前因地方開發需求，裕民路至裕德路段道路已完成開闢拓寬為10公尺，而通往中正路的後半段目前是僅4公尺寬的巷道，且「卡」私人停車場、倉庫等設施，致使道路不連貫，社區出入經常要繞道，十分不便，另外，文化路82巷內，因有私人土地架設圍籬，成為封閉巷道。
工務局指出，為幫助區域發展及民眾通行便利，公園路將拓寬為10公尺道路，長度約118公尺，總經費共6000萬，其中用地費用為佔5500萬，工程費佔500萬，預計12月初動工，工期90天。
另外，文化路至文化路82巷開闢長度約25公尺，寬度11公尺，工程總經費共830萬元，其中用地費佔680萬，工程費佔150萬，預計10月初動工，工期60天。完成後可暢通文化路往興華路，也為大成國小學區提供一條便捷無礙又安全好行的通學道路。
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