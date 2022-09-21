【政新鮮】蔡英文1個月掉140萬鐵粉！ 謝寒冰曝關鍵原因驚吐一句

台灣民意基金會昨（20）日公布最新民調，總統蔡英文聲望43.8％，比8月減少1.9個百分點，值得注意的是，非常贊同者相較上個月銳減7.2個百分點，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這意味著過去1個月，蔡英文流失約140萬鐵粉，逼近新執政困境的臨界點。對此，媒體人謝寒冰接受本網節目訪問時分析，民進黨團隊最近表現得荒腔走板，年輕人根本支持不下去，只要近期沒出現重大改變，蔡英文的支持度恐繼續探底。

謝寒冰昨接受《政新鮮》專訪時分析，民進黨近來最明顯的變化就是年輕人支持度大量流失，且同時反映在蔡英文與台北市長候選人陳時中身上，理由非常簡單，因為民進黨團隊這陣子荒腔走板，包含論文案跟台大對幹，發動全黨造謠抹黑，又推數位中介服務法，擺明想箝制言論自由，這些都讓年輕人很不滿，過去34歲以下民眾對民進黨來講是鐵板一塊，現在已變成一半支持、一半反對。

謝寒冰談到，過去短短一個多月，民進黨的年輕人支持度大概掉了20幾個百分點，這是非常嚴重的警訊，再加上日前大地震，蔡英文表現出一副完全漠不關心的樣子、出席線上防災會議草草念完稿子就走，雖然事後有道歉，但都沒意義了。

至於桃園八德國民運動中心天花板因強震掉落，謝寒冰認為，「讓年輕人看到，過去不管桃園市長鄭文燦也好、前新竹市長林智堅也好，民進黨所謂的五星級市長，其實都是宣傳包裝出來，這些人根本就沒有相對的能力，民進黨治國就是亂成一團」，且疫苗價差的問題，也讓出社會沒多久的年輕人覺得被剝奪感更嚴重，因此他預測，只要近期沒出現重大改變，蔡英文的支持度將繼續探底。