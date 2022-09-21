消息面：

1.美國商務部指出，當地8月新屋開工率上升12.2%，為157.5萬棟，較市場預估144.5萬多。不過，新屋營建許可卻減少10%，約151.7萬棟，較預估161萬少。

2.預估聯準會將大力升息下，美元指數持續強勢，上漲0.5%至110.1，逼近20年新高110.79。市場有高達8成認為，聯準會這次將升息3碼，也有約兩成預估，可能會大升4碼。

3.美元走強之下，國際金價疲弱。紐約期金收跌7.1美元或0.4%，每盎斯為1671.1美元，逼近2年半低點1669.05美元。紐約現貨金價跌0.7%，每盎斯為1665.1美元，也是接近2年低點1654美元。

4.擔心經濟恐怕步入衰退階段，國際油價走低。紐約10月期油收跌1.28美元或1.49%，每桶收84.45美元，11月期油收跌1.42美元，每桶為83.94美元。至於倫敦布蘭特期油收跌1.38美元或1.5%，每桶為90.62美元。

5.每枚比特幣可兌換18,927.08美元，比特幣走跌2.67%，還是未能收復兩天前丟掉的兩萬大關。